بينهم مدير مدرسة ومعاونه.. الإطاحة بشبكة لتزوير وتبديل الدفاتر الامتحانية مقابل مبالغ مالية

شفق نيوز/ كشفت وزارة التربية العراقية، يوم الخميس، عن الإطاحة بشبكة لتزوير وتبديل الدفاتر الامتحانية مقابل مبالغ مالية، من بين أفرادها مدير مدرسة ومعاونه وشخص آخر، وبالاتفاق مع عدد من الطلبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز الأمن الوطني ضبط مجموعة أشخاص بحوزتهم 280 دفتراً وهم شبكة تزوير وتبديل للدفاتر الامتحانية بالاتفاق مع طلبة مقابل مبالغ مالية".

وأضاف "هذه الأفعال وما شابهها هي فردية وشاذّة ولا تمت بصلة لجهود الكوادر المهنية في مختلف مدارس العراق وهم يؤدون وظيفة التعليم النبيلة".

وأكد السيد على "اتخاذ أقصى العقوبات وأشدها، وفتح باب التعاون المباشر مع الجهات الأمنية بحق كل من يثبت تواطئه أو تعاونه أو تخاذله في أداء واجبه الوظيفي، أو مجرد التفكير بالإخلال بالعملية الامتحانية في أي وقت وأي مكان".