بينهم مدير مدرسة.. اعتقال 4 متهمين وإغلاق 6 مؤسسات تعليمية بأربع محافظات

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، القبض على مدير مدرسة وشخص آخر بتهمة الاحتيال على المواطنين بوعود التعيين مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى شخصين كانا يمارسان الابتزاز الإلكتروني بحق طالبة، فضلاً عن إغلاق مدرستين أهليتين وأربعة معاهد أهلية في محافظات البصرة وبغداد وكركوك والديوانية.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه "نفّذت سلسلة من العمليات الأمنية المتزامنة في محافظات البصرة وبغداد وكركوك والديوانية، ضمن حملة مكافحة الابتزاز الإلكتروني".

وأضاف أن "في البصرة، أُلقي القبض على مدير مدرسة استغل منصبه للاحتيال على المواطنين بوعود التعيين مقابل مبالغ تصل إلى ثلاثة آلاف دولار، وذلك بعد ضبطه متلبساً أثناء تسلّمه دفعة مالية".

وفي السياق ذاته "ألقت المفارز القبض على متهم آخر كان يطلب حتى 4500 دولار مقابل وعود مماثلة، وضُبط بالجرم المشهود في منطقة بريهة وبحوزته 3 آلاف دولار ومعاملات رسمية كان يستخدمها لإيهام ضحاياه".

وتابع "أما في الديوانية، فقد أسفرت عملية استخبارية دقيقة عن إلقاء القبض على متهمَين من سكنة بغداد كانا يمارسان الابتزاز الإلكتروني بحق طالبة في إحدى المدارس الثانوية".

وأشار إلى عمليات طالت المؤسسات التعليمية المخالفة، حيث أعلن الجهاز أن مفارزه في بغداد بالتعاون مع تربية الكرخ الثانية أغلقت مدرستين أهليتين في حي الجهاد وسلّمتهما رسمياً إلى وزارة التربية، فيما أغلقت مفارز كركوك أربعة معاهد أهلية غير مرخصة وفق محاضر رسمية أصولية.

ولفت الجهاز إلى إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون.