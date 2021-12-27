بينهم مدير جوازات الأعظمية.. كشف مصير المختطفين في ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني يوم الاثنين عن مصير ضابط عراقي رفيع اختطف قبل نحو أسبوعين برفقة ٣ أشخاص آخرين في محافظة ديالى.

وفي ١٣ كانون الأول/ديسمبر الجاري، اختطف مسلحو داعش ٤ أشخاص خلال رحلة صيد قرب بحيرة حمرين، وهم مدير جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني، إلى جانب منتسب في الحشد الشعبي، وموظف في مصرف، ورابع كاسب.

وشنت قوات الأمن العراقية عمليات عسكرية متلاحقة لتقفي آثرهم منذ ذلك الوقت إلى أن توصلت إليهم قوات مكافحة الإرهاب اليوم الاثنين.

ووفق خلية الإعلام الأمني فإن جهاز مكافحة الإرهاب عثر على مختطفين اثنين داخل وكر لمسلحي داعش في جبال حمرين، أحدهما كان مقتولا والثاني كان مصابا جرى نقله جوا لتلقي العلاج.

لكن المصاب توفي لاحقاً متأثراً بإصاباته البليغة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المختطفين اللذين عثر عليهما اليوم خلال عملية امنية نفذها جهاز مكافحة الارهاب في ديالى هما ضمن المجموعة المختطفة برفقة العقيد ياسر الحوراني مدير جوازات الاعظمية".

وأضاف أنه "أثناء العملية تم العثور على أحدهما مقتولا والثاني مصابا"، مشيرا إلى أن الثاني أصيب بجروح خلال عملية مداهمة مخبأ عناصر التنظيم.

وأشار المصدر إلى "إخلاء جثة القتيل المختطف مع المصاب المختطف"، مبينا أن "المختطف المصاب لفظ أنفاسه الأخير وتوفي إلا أنه أكد قبل ذلك بأن العقيد الجوراني قتل على يد عناصر داعش".

وقال المصدر إن "المصادر الامنية والجهات الرسمية غير مخولة بالتصريح لحين العثور على جثة الضابط"، منوها إلى أن "العملية الأمنية لا تزال مستمرة في جبال حمرين".

ولم تتوفر معلومات بشأن المختطف الرابع، ولا يزال مصيره مجهولاً.