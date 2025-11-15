بينهم مدانون ومشمولون بالعفو.. طرد وإعادة 58 ضابطاً في وزارة الداخلية

شفق نيوز- بغداد

أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية، مساء السبت، طرد وإعادة الوزارة 58 ضابطاً في الوزارة لصدور قرارات حكم بحقهم (جرائم مخلة بالشرف) أو شمولهم بقانون العفو العام.

ووفقاً للوثيقة، التي وردت لوكالة شفق نيوز، وتتحفظ على نشرها، فإن 37 ضابطاً من الوزارة تمت مصادقة الوزير على طردهم والاستغناء عن خدماتهم، لصدور قرارات حكم بحقهم (جرائم مخلة بالشرف)، في حين أكدت الوثيقة استبعاد 21 ضابطاً آخر لصدور أوامر إدارية بطردهم من الخدمة.

وتضمنت الوثيقة، مصادقة وزير الداخلية على محضر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة الذي تضمن هذه الأوامر إلى جانب أوامر أخرى تقضي بمباشرة ضباط آخرين، شملوا بقانون العفو العام.

وصدر الأمر الإداري بتاريخ 11 تشرين الثاني / نوفمبر، ويشير إلى تنسيب وزير الداخلية بد الأمير الشمري بهذه الأوامر.