بينهم "مختلس" ومنتحلي صفة منظمة إنسانية.. اعتقال 7 متهمين في 3 محافظات

شفق نيوز- بغداد/ بابل/ كربلاء

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم السبت، القبض على 7 متهمين بينهم منتحلي صفة منظمة انسانية لجمع التبرعات، وآخر بجريمة اختلاس مطلوب إلى المحكمة العسكرية ومطلوبين آخرين وفق مذكرات قانونية وذلك في عمليات أمنية منفصلة في محافظات بغداد وبابل وكربلاء.

وذكرت قيادة شرطة بغداد الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نجدة أبو دشير ألقت القبض على 4 متهمين انتحلوا صفة منظمة إنسانية لجمع تبرعات من المواطنين بحجة علاج مرضى بتقارير طبية مزيفة، وتم تسليمهم لمركز الشرطة لاستكمال إلاجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".

وفي كربلاء، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة "إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قانونية، إضافة إلى ضبط قطعتين من السلاح بحوزتهما، وذلك خلال عملية دهم وتفتيش واسعة في قضاء الهندية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهما وتسليمهما إلى الجهات المختصة".

اما في بابل، فقد ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "إلقاء القبض على متهم يسكن بغداد، بعد أن ظهر اسمه مطلوباً بجريمة اختلاس وفق أحكام المادة (62) من قانون العقوبات العسكري، ومطلوب إلى المحكمة العسكرية الدائمية/2، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية أصولياً بحق المتهم تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة".