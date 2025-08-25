بينهم "محتال الغاز".. اعتقال 18 متهماً في كركوك وسوران

شفق نيوز- كركوك/ سوران

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك، مساء اليوم الاثنين، القبض على 17 متهماً وفق مواد جنائية مختلفة، فيما تم اعتقال لص قام بسرقة أكثر من 130 قنينة غاز منزلي في إدارة سوران المستقلة بإقليم كوردستان.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تنفيذ حملة أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 17 متهماً وفق مواد جنائية مختلفة، وضبط سلاحين نوع مسدس غير مرخصين.

وقالت القيادة إن "مفارز شرطة النجدة تمكنت من القبض على 14 شخصاً متورطين في مشاجرات آنية، إضافة إلى اعتقال 3 متهمين مطلوبين وفق أوامر قبض قضائية صادرة من الجهات المختصة”.

وأضاف البيان أن "مفارز مديرية المرور وبالتنسيق مع القوات الأمنية قامت بتغريم 66 عجلة مخالفة لقواعد السير، ضمن الجهود المبذولة لحفظ النظام وضمان انسيابية الحركة في شوارع المدينة".

وإلى إقليم كوردستان، أعلنت مديرية شرطة سوران، القبض على أحد الأشخاص بتهمة سرقة أكثر من 130 قنينة غاز منزلي من المواطنين.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدعو (ع. ع. ع) والذي كان يعمل منذ ست سنوات لدى أحد موزعي الغاز المنزلي ويدعى (ب. ع. م)، استغل عمله كسائق لسيارة بيع الغاز للقيام بعمليات احتيال، حيث كان يتسلم قناني الغاز من المواطنين مقابل المال، مدعياً أنه سيعيدها ممتلئة، إلا أنه استولى عليها لنفسه".

وأكد البيان أن "التحقيقات الأولية أثبتت تورط المتهم بسرقة ما يزيد عن 130 قنينة غاز"، مشيراً إلى أنه "تم توقيفه في مركز شرطة ديانا، وإبلاغ قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".