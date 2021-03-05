بينهم مجموعة كانت تخطط لعمليات .. القبض على عناصر لداعش بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية يوم الجمعة عن إلقاء القبض على ستة متهمين بالإنتماء إلى تنظيم داعش في كل من محافظتي الأنبار ونينوى.

وقالت قيادة شرطة الأنبار في بيان اليوم "أستخبرنا بوجود مجموعة ارهابية تنتمي لتنظيم داعش متواجدة بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار وعلى الفور تم تجميع المعلومات كافة عن هذه المجموعة والتي كانت تخطط للقيام باعمال ارهابية لزعزعة الامن والاستقرار لمحافظة الانبار".

واوضح البيان انه "تم وضع الخطة اللازمة التي ادت الى القاء القبض على تلك المجموعة الارهابية وهم كل من: المتهم الارهابي فراس جبار خلف علي، لمتهم الارهابي عبد الملك جبار خلف علي، المتهم الارهابي احمد عبد الرزاق علي شرميط، المتهم الارهابي محمود رياض خضر اسود".

وتابع البيان "اثناء التحقيق معهم عترفوا صراحةً بانتمائهم الى تنظيم داعش وقيامهم باعمال ارهابية سابقاً ومن بينها الهجوم على مدينة الرمادي الذي على اثره سيطرة التنظيم على المدينة وكذلك الهجوم على عدة مقرات للقوات الامنية والتي راح ضحيتها عدد من قواتنا الامنية والمواطنين الابرياء".

وفي بيان آخر قالت مديرية الأستخبارات العسكرية في بيان اليوم انه "وبعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات ومشاركة ضباط شعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تم الاطاحة باحد الاهداف المهمة للمديرية وهو الارهابي المكني ( ابو فيصل ) والذي يقوم بنقل الارهابيين من سوريا باتجاه العراق ويخبأهم في دارة ويوفر لهم المتطلبات الضرورية ليتم بعدها توزيعهم على المفارز الداعشية لتعزيز صفوفهم بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها مؤخرا".

ووفقا للبيان انه "وعلى اثر ذلك تمت مداهمة داره الواقعة باحد احياء الجانب الايسر من الموصل والقبض علية وعلى احد الارهابيين المخبأين لديه، وتضبط بحوزته عملات نقدية منقوش عليها شعار الدولة اللا اسلامية" .