بينهم متورط بقتل آمر فوج.. الإطاحة بـ17 متهماً في بغداد وصلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الخميس، القبض على 17 متهماً مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم هارب كان أحد المتورطين في جريمة قتل آمر فوج في الشرطة الاتحادية، وذلك في عمليات أمنية بالعاصمة بغداد ومحافظة صلاح الدين.

وعن المتهم الهارب الذي كان مشاركاً في جريمة قتل آمر فوج في بغداد، ذكرت قيادة قوات الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على متهم هارب كان أحد المتورطين في جريمة قتل المقدم (أحمد يونس عبيد) آمر الفوج الأول باللواء الثاني في الشرطة الاتحادية".

وأشارت إلى أن "الجريمة وقعت في وقت سابق بمنطقة النهروان، وكان المتهم من المطلوبين للقضاء وفق المادة 406 (قتل عمد). وتم اعتقاله في منطقة النهروان ببغداد، حيث تم تسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات الخاصة بالقضية".

وفي صلاح الدين، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، "الإطاحة بـ16 متهماً من المطلوبين قضائياً بتهم الإرهاب والسرقات المختلفة والتزوير في عموم المحافظة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".