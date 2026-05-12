بينهم متنكر بزي امرأة.. اعتقال 24 مطلوباً في 6 محافظات

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 24 متهماً مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، خلال عمليات أمنية نُفذت في ست محافظات.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم إلقاء القبض على 23 مطلوباً للقضاء وفق مواد قانونية متنوعة، خلال عمليات متفرقة في محافظات بغداد وديالى والأنبار وميسان ونينوى، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة أصولياً.

وفي السياق الأمني أيضاً، أعلنت قيادة شرطة النجف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز شرطة النجدة تمكنت من إلقاء القبض على شخص مشتبه به ضمن إحدى مناطق قضاء الكوفة، بعد ورود معلومات عن وجود امرأة تثير الريبة، ليتبين بعد التفتيش أنه رجل متنكر بزي نسائي.

وأضافت أن المتهم كان يرتدي عباءة نسائية بقصد التخفي، وضُبط بحوزته مسدس عيار 9 ملم مع 29 إطلاقة حية من العيار نفسه.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يخطط لسرقة أحد المحال التجارية في المنطقة، مستغلاً تنكره لتجنب إثارة الانتباه، وقد تم تسليمه مع المضبوطات إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.