بينهم كاميروني.. عصابتان للتزوير والمخدرات في قبضة عمليات بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، القبض على عصابتين إحداهما لتزوير العملة الأجنبية وأخرى تتاجر بالمواد المخدرة شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق شرق العاصمة بغداد وملاحقة الخارجين على القانون وتجار ومروجي المواد المخدرة والسموم والعابثين بالسلم المجتمعي، قوة من من اللواء (٤٤) فرقة المشاة الحادية عشرة بالاشتراك مع مفرزة من(مديرية امن بغداد/مكتب الاعظمية) بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة لتزوير العملة الاجنبية تتكون من ثلاثة أشخاص بينهم اجنبي "كاميروني الجنسية" وضبط بحوزتهم مبلغ مالي مزور قدره 2000 ورقة فئة 100 دولار بالاضافة الى ورق اسود يستخدم للتزوير".

ولفتت الى أن "ذلك جاء خلال معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهم في منطقة بوب الشام ضمن قاطع المسؤولية".

وفي سياق متصل ووفقاً للبيان، "تمكنت قوة من لواء المشاة (٤٢) الفرقة ذاتها وخلال نصب السيطرات المفاجئة وأثناء التفتيش الدقيق للعجلات من اعتقال عصابة تتاجر بالمواد المخدرة تتكون من شخصين اثنين حيث ضبط بحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة ضمن منطقة حي الامانة شرقي العاصمة بغداد".

وأشارت عمليات بغداد الى "احالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".