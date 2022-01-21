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بينهم قيادي.. مكافحة الإرهاب تطيح بـ6 "إرهابيين" في 4 محافظات

Category: أمـن

Date: 2022-01-21T17:38:56+0000
بينهم قيادي.. مكافحة الإرهاب تطيح بـ6 "إرهابيين" في 4 محافظات

شفق نيوز/ ألقى جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الجمعة، القبض على 6 "إرهابيين" بينهم قيادي في عمليات مختلفة شملت محافظات بغداد وكركوك ونينوى واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بتوجيه القائد العام للقوات المُسلحة، وبعد إن نفذت عصابات داعـش جريمتها على ثُلة من شهداء الجيش العراقي الباسل، وإستكمالًا لسلسلة الهزائم التي يُلحقها جهاز مُكافحة الإرهاب بحق بقايا داعـش في المُدن العراقية، نفذت تشكيلات الجهاز البطلة سلسلة من العمليات الناجحة ابتدأت في نينوى والتي أُلقي القبض فيها على (٣) إرهابيين".

واضاف، "كما وتمكن فُرسان الجهاز من إلقاء القبض على إرهابيين أثنين في مُحافظتي بغداد وكركوك".

وتابع رسول، "بالتنسيق مع أسايش أقليم كردستان العراق مُحافظة أربيل تمكن الأبطال من إلقاء القبض على قيادي في العصابات الإرهابية سنعلن عن تفاصيله لاحقًا".

واكد أن "جهاز مُكافحة الإرهاب لم ولن تغفو أعيُن رجاله عن جرذان بقايا داعـش وعملياته النوعية مستمرة على هذه العصابات سواء كان في المناطق الآمنة أو النائية، نوعدكم بقصاص عاجل من هذه البراثن المجرمة".

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