بينهم قيادي بداعش.. القبض على 7 متهمين بالإرهاب والمتاجرة بالآثار والبشر في بابل

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على سبعة مطلوبين بينهم قيادي في تنظيم "داعش" وآخرين متهمين بـ"الإرهاب" والإتجار بالبشر والآثار والعملة المزيفة في محافظة بابل.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن خلية مهمات الاستخبارات الخاصة، ومفارز مديرية استخبارات وأمن بابل العسكرية، تمكنت من الإطاحة بعنصرين ينتميان الى عصابات داعش الارهابية جنوبي بغداد، أحدهما يشغل ما يسمى "آمر مفرزة قاطع جبلة التابعة الى ما يسمى كتيبة ابراهيم ابن الأدهم بولاية الجنوب".

وبينت أن المعتقلين صادرة بحقهما مذكرتي قبض وفق المادة 1/4 إرهاب، وتم القبض عليهما بعد متابعة ميدانية دقيقة لتحركاتهما من محافظة بابل باتجاه العاصمة بغداد، وهما من أبرز أهداف المديرية.

وفي السياق، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالجرم المشهود في الأنبار وبحوزته مبلغ مالي مزيف قدره 17 مليوناً 625 ألف دينار عراقي فئة 25 ألف دينار، بحسب بيان خلية الإعلام الأمني.

وفي بغداد تمكنت مفارز الاستخبارات من إلقاء القبض على متهم بحوزته طفل لم يتجاوز الثلاثة أشهر يحاول بيعه بمبلغ 13 ألف دولار.

وأشار البيان إلى القبض على متهمين اثنين يتاجران بالقطع الأثرية وبحوزتهما 14 قطعة.