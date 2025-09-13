بينهم قيادي.. اعتقال 3 عناصر من جماعة "القربان" جنوبي ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم السبت، باعتقال 3 أشخاص من جماعة "القربان" بينهم قيادي بارز، جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية تابعة لجهاز الاستخبارات تمكنت من اعتقال 3 أشخاص ينتمون لجماعة القربان المنحرفة بينهم قيادي بارز في الجماعة، بناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر أن "أوامر القبض بحق أفراد الجماعة صدرت وفق أحكام المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وجماعة "القربان" هي مجموعة دينية متطرفة ظهرت في العراق، وتُعرف أيضًا بـ"العلي اللهية"، تروج لأفكار منحرفة، حيث يعتقد أتباعها بألوهية الإمام علي بن أبي طالب، وتدعو إلى التضحية بالنفس في مناسبات دينية، حيث تُنفذ الجماعة طقوسًا غريبة، منها إجراء "قرعة القربان" لاختيار الأفراد الراغبين في التضحية بأنفسهم.

وألقت قوات الأمن العراقية على العشرات من عناصر الجماعة في محافظات واسط، البصرة، المثنى، ذي قار، والديوانية، بعد تنفيذها طقوسًا متطرفة، بما في ذلك محاولات انتحار.

وتُعتبر "جماعة القربان" محظورة في العراق، حيث يُجرّم الدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلى العنف.