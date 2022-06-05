بينهم قياديون بارزون.. تفاصيل الاطاحة بـ 14 "ارهابياً" في بغداد

شفق نيوز/ كشفت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد، تفاصيل عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 14 "ارهابياً" في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "ضمن سلسلة الانجازات التي تحققها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية على صعيد محاربة الارهاب وملاحقة فلول عصابات داعش، نفذ ابطال الوكالة عمليات نوعية منفصلة استندت الى معلومات استخبارية دقيقة في العاصمة بغداد أسفرت عن إلقاء القبض على (14) إرهابياً بينهم قيادات بارزة".

وأوضح البيان، أن "وكالة الاستخبارات شرعت بتنفيذ عمليات استباقية استخدمت فيها الطرق الفنية لتعقب الاهداف المطلوبة والكمائن لحين القبض عليهم بعمليات منفصلة في مناطق (سيطرة التاجي - سيطرة الشعب - سيطرة هور رجب - منطقة كصيبة في قضاء المدائن - منطقة العريفية بجسر ديالى- منطقة ابوغريب- منطقة الغزالية – منطقة الدورة- سيطرة بغداد واسط)".

وبينت أن "الجهود اثمرت عن تحقيق نجاحات كبيرة حيث كان من بين الاهداف المطلوبة قيادات بارزة (ابو سفانة) و(ابو عمر) و(ابو مصعب/ عضو هيئة التجهيز العام ) بعد استدراجهم ونصب كمائن لهم"، مؤكدة أنه "بهذه العمليات الخاطفة وجهت وكالة الاستخبارات صفعة قوية لعصابات داعش الارهابية قضت مضاجعهم ودكت اوكار خلاياها النائمة في قلب العراق بغداد".