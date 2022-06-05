سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بينهم قياديون بارزون.. تفاصيل الاطاحة بـ 14 "ارهابياً" في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-06-05T17:38:38+0000
بينهم قياديون بارزون.. تفاصيل الاطاحة بـ 14 "ارهابياً" في بغداد

شفق نيوز/ كشفت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد، تفاصيل عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 14 "ارهابياً" في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "ضمن سلسلة الانجازات التي تحققها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية على صعيد محاربة الارهاب وملاحقة فلول عصابات داعش، نفذ ابطال الوكالة عمليات نوعية منفصلة استندت الى معلومات استخبارية دقيقة في العاصمة بغداد أسفرت عن إلقاء القبض على (14) إرهابياً بينهم قيادات بارزة".

وأوضح البيان، أن "وكالة الاستخبارات شرعت بتنفيذ عمليات استباقية استخدمت فيها الطرق الفنية لتعقب الاهداف المطلوبة والكمائن لحين القبض عليهم بعمليات منفصلة في مناطق (سيطرة التاجي - سيطرة الشعب - سيطرة هور رجب - منطقة كصيبة في قضاء المدائن - منطقة العريفية بجسر ديالى- منطقة ابوغريب- منطقة الغزالية – منطقة الدورة- سيطرة بغداد واسط)".

وبينت أن "الجهود اثمرت عن تحقيق نجاحات كبيرة حيث كان من بين الاهداف المطلوبة قيادات بارزة (ابو سفانة) و(ابو عمر) و(ابو مصعب/ عضو هيئة التجهيز العام )  بعد استدراجهم ونصب كمائن لهم"، مؤكدة أنه "بهذه العمليات الخاطفة وجهت وكالة الاستخبارات صفعة قوية لعصابات داعش الارهابية قضت مضاجعهم ودكت اوكار خلاياها النائمة في قلب العراق بغداد".

related

القبض على عنصرين من استخبارات داعش في بغداد

Date: 2020-09-23 08:22:36
القبض على عنصرين من استخبارات داعش في بغداد

قيادي بارز في داعش يروي أحداث "غزوة رمضان"

Date: 2019-08-04 11:38:03
قيادي بارز في داعش يروي أحداث "غزوة رمضان"

الحشد الشعبي يشتبك مع داعش شمالي بغداد

Date: 2022-01-13 18:54:48
الحشد الشعبي يشتبك مع داعش شمالي بغداد

اعتقال عنصر بارز بداعش في هيئة التقاعد ببغداد

Date: 2021-04-05 15:42:28
اعتقال عنصر بارز بداعش في هيئة التقاعد ببغداد

القبض على آمر مفرزة عسكرية بتنظيم داعش جنوبي بغداد

Date: 2020-11-21 08:36:12
القبض على آمر مفرزة عسكرية بتنظيم داعش جنوبي بغداد

بالتعاون مع أربيل .. اعتقال "ابو نايف" مسؤول بداعش شغل عدة مناصب بالتنظيم

Date: 2020-10-24 07:50:00
بالتعاون مع أربيل .. اعتقال "ابو نايف" مسؤول بداعش شغل عدة مناصب بالتنظيم

الإجهاز على "داعشي" خلال محاولة تسلل شمال بغداد

Date: 2021-09-27 19:57:47
الإجهاز على "داعشي" خلال محاولة تسلل شمال بغداد

احباط مخطط "داعشي" لاستهداف العاصمة بغداد

Date: 2021-11-25 11:35:08
احباط مخطط "داعشي" لاستهداف العاصمة بغداد