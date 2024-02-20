بينهم قاتل مأجور وسارقة.. القبض على متهمين بجرائم قتل متفرقة في محافظتين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، يوم الثلاثاء، عن كشف جريمتي قتل وإلقاء القبض على الجناة، والقبض أيضاً على قاتل "مأجور" قتل ضحيته مقابل مليوني دينار، في حين كشفت شرطة محافظة نينوى عن تمكنها من كشف جريمة سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية والقبض على الجانية.

وقالت قيادة شرطة بغداد الرصافة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان الحسناوي، تم القبض على متهم بعد قيامه بقتل ثلاثة أشخاص في منطقة الرستمية".

وبينت القيادة أنه "من خلال تشكيل فريق عمل متكامل تم التوصل الى القاتل وايداعه خلف القضبان".

وفي سياق منفصل بينت قيادة الشرطة أنه "بالتعاون مع الفرقة الخامسة واللواء 19 / شرطة اتحادية، ومتابعة مدير قسم شرطة الراشدية، تمكنت المفارز من كشف جريمة قتل حصلت ضمن منطقة الراشدية التي راح ضحيتها شخصين داخل عجلتهما".

ولفتت إلى أن "العملية جاءت عن طريق جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة وتكثيف الجهد الاستخباري حيث تم تحديد أماكن تواجد المتهمين والقبض عليهم"، مبينة أنه "تم تصديق أقوالهم قضائيا وتوقيفهم أصوليا لينالوا جزاءهم العادل".

بدورها أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، القبض على قاتل مأجور لقيامه بقتل مواطن مقابل مليوني دينار في بغداد.

وفي التفاصيل، بينت أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على متهم تم استئجاره لقتل أحد المواطنين مقابل مبلغ مالي قدره مليوني دينار عراقي ضمن منطقة حسينية المعامل شرق العاصمة بغداد".

ولفتت إلى أن "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب حسينية المعامل لمكافحة الإجرام عن وجود حادث قتل ضمن قاطع المسؤولية، ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل الى المتهم والقبض عليه، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن ارتكابه جريمة القتل مقابل المبلغ".

وأكدت انها "دونت أقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

من جانبها أكدت قيادة شرطة محافظة نينوى، ان قسم مكافحة الاجرام بالتعاون والتنسيق مع رئاسة محاكم استئناف نينوى الاتحادية تمكن من كشف جريمة سرقة والقبض على المتهمة فيها.

وأشارت إلى أن "العملية جاءت بعد ورود أخبار عن وقوع جريمة سرقة مبلغ مالي قدره (ستون ألف دولار أمريكي وثمانية عشر مليون دينار عراقي مع مصوغات ذهبية) من احدى الدور السكنية في منطقة حي الميثاق في الجانب الايسر من مدينة الموصل".

وأوضحت أنه "تم كشف جريمة السرقة بعد الكشف على محل الحادث وجمع الادلة والمعلومات والاستفادة من كاميرات المراقبة وتم القبض على (المتهمة) بارتكاب جريمة السرقة وضبط بداخل دارها المصوغات الذهبية ومبلغ قدره (27 ألف دولار أمريكي وخمسة عشر مليون دينار عراقي)".

وتابعت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفها وفق المادة 443 من قانون العقوبات".