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تنفيذ حكم الإعدام لأربعة إرهابيين أدينوا بقتل "مصطفى العذاري"

Category: أمـن

Date: 2022-06-14T13:13:20+0000
تنفيذ حكم الإعدام لأربعة إرهابيين أدينوا بقتل "مصطفى العذاري"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين مدانين بقتل الجندي مصطفى العذاري، الذي تم أسره وقتله بطريقة بشعة في مدينة الفلوجة أيار 2015.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فريقاً من وزارة العدل العراقية قدم اليوم إلى سجن الناصرية المركزي (الحوت) وأشرف على تنفيذ حكم الاعدام بحق اربعة ارهابيين عراقييّ الجنسية".

وبين ان "المدانين المنفذ بهم حكم الإعدام بينهم قتلة الجندي العراقي مصطفى العذاري الذي قُتل ابان معارك تحرير مدينة الفلوجة من تنظيم داعش".

وأضاف المصدر ان "تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابيين جاء بعد اكتساب قراراتهم الدرجة القطعية".

ويعد الجندي مصطفى العذاري من أشهر ضحايا تنظيم داعش العسكريين، إذ قام عناصر التنظيم بأسره أثناء معركة تحرير مدينة الفلوجة ووضعه في سيارة والطواف به في شوارع المدينة قبل إعدامه شنقاً وترك جثته معلقة على أحد الجسور وسط الفلوجة.

والعذاري من مواليد 1986، وهو منتسب في فوج مغاوير عمليات بغداد، تعرض لإصابة بليغة في قدمه اليسرى خلال إحدى معارك تحرير الفلوجة في يوم 14 آيار/ مايو عام 2019، ورفض اخلاءه من قبل زملائه مصراً على مواصلة مواجهة تنظيم داعش عندما اضطر فوجه إلى التراجع، وبقي على تواصل مع زملائه عبر الهاتف قبل أن ينقطع الاتصال به بعدما أسره عناصر التنظيم.

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