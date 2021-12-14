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بينهم أفراد عائلة بأكملها.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادثي سير في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-12-14T19:54:30+0000
بينهم أفراد عائلة بأكملها.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادثي سير في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بمصرع اربعة اشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بحادثي سير في أطراف مدينة تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أربعة أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم باصطدام مركبتهم مع مركبة أخرى على طريق قرية (العوجة) في أطراف مدينة تكريت".

واضاف، أن "الضحايا تم نقلهم إلى الطب العدلي". وفي حادث اخر على نفس الطريق أصيب ثلاث مدنيين باصطدام عجلتهم مع سيارة أخرى.

وبين المصدر أن "سبب الحادثين هو عدم وجود اشارات تحذير لوجود أعمال صيانة من قبل البلدية. وتشهد طرق المحافظات حوادث مرورية مستمرة بسبب تهالكها أو إهمال قواعد السلامة المرورية.

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