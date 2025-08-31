بينهم عرب وأجانب.. العراق يرحل عشرات المخالفين للإقامة

شفق نيوز- بغداد

أبعدت القوات الأمنية العراقية، يوم الأحد، العشرات من المخالفين لشروط الإقامة في البلاد بينهم عرب وأجانب في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وذكرت قيادة عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية نفذت ممارسة أمنية للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن قاطع مناطق (الأمين، البلديات، شهداء البياع، أبو دشير، البوعيثة، الإعلام، الفرات، الجهاد، العامرية، أم الجدايل) بجانبي الكرخ والرصافة".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 49 مخالفاً، بينهم 39 أجانب وعرب مخالفين لضوابط دائرة الإقامة والجنسية"، مبيناً أن "هذه العمليات نفذت من قبل قيادتي شرطة بغداد الكرخ والرصافة والفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية والأجهزة الاستخبارية".

من جانبه ذكرت وزارة الداخلية، في بيان آخر، ورد للوكالة أن "الأجهزة الأمنية ابعدت 84 مخالفاً لقانون الإقامة العراقي عبر منفذي مطار البصرة الدولي والشلامجة الحدودي، خارج الأراضي العراقية".

وأشار البيان، إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين أعلاه، مع استمرار المديرية بتتبع مخالفي قانون الإقامة لضمان تطبيق القانون".