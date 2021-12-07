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بينهم طفلة.. مقتل وإصابة 3 مدنيين بعملية سرقة جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-12-07T16:19:49+0000
بينهم طفلة.. مقتل وإصابة 3 مدنيين بعملية سرقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل مدنيين اثنين وإصابة طفلة بجروح في حادث سرقة داخل أحد المنازل وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لصاً يحمل مسدساً اقتحم عصرا اليوم منزلاً في حي الصحفيين وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، الا انه واجه صاحب المنزل وحدثت مشاجرة انتهت بمقتل اثنين من افراد العائلة واصابة طفلة بجروح خطرة، فيما لاذ اللص بالفرار".

واشار الى ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي والجريح الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة هوية اللص والقبض عليه".

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