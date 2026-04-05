بينهم أطفال.. 12 وفاة وإصابة بحوادث متفرقة في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأحد، بتسجيل عدة وفيات واصابات بحوادث متفرقة في مناطق من مختلفة في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزيلا محكوم بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة المتاجرة بالمخدرات، توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) بسبب مضاعفات صحية، حيث تم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

واضاف المصدر، أن "حادث دهس أدى لمصرع شخص في العشرينات من عمره ويعمل بأجر يومي في شركة الاستكشافات النفطية (الفرقة الزلزالية الخامسة) في قضاء الدواية شمال شرق محافظة ذي قار، حيث تعرض للدهس داخل مقر العمل على يد عجلة نوع (تنكر ماء حكومي)".

وتابع المصدر، كما أن "القوات الامنية سجلت ثلاثة حالات غرق لاطفال في مناطق الدواية وگرمة بني سعيد وسوق الشيوخ لاطفال أعمارهم تتراوح بين 14 عاما و5 أعوام و4 أعوام، بسبب محاولتهم تعلم السباحة في انهر قريبة من مناطقهم".

ولفت المصدر، إلى أن "حادث سير بين عجلتين خلف 7 مصابين بعضهم بحالات خطرة في قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة".