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بينهم أطفال .. 8 إصابات "خطيرة" بحادث مروع على طريق موصل _ بغداد (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-04-29T11:12:41+0000
بينهم أطفال .. 8 إصابات "خطيرة" بحادث مروع على طريق موصل _ بغداد (صور)

شفق نيوز/ افاد مديرية المرور العامة، يوم الجمعة، بتسجيل حادث سير على  طريق موصل _ بغداد مقابل سيطرة قرية الاعيوج.

ووفقا للمديرية في بيان اليوم، ان الحادث حصل بين مركبتين المركبة الاولى  هونداي أفانتي والمركبة الثانية كامري اودى  الى وقوع ٨ أصابات بليغة بينهم أطفال بحالة خطرة ومن كلا الطرفين.

وعن اسباب الحادث نوهت المديرية إلى خروج المركبة نوع افانتي من شارع فرعي الى شارع رئيسي وعدم مراعاة سائقها لقواعد الاسبقية حيث تقع المقصرية الاكبر عليه ويتحمل ايصاً سائق المركبة الكامري  نسبة من المقصرية لعدم الانتباه.

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