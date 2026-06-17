بينهم طبيب يتاجر بالمخدرات.. اعتقال 5 متهمين في 4 محافظات (فيديو)

شفق نيوز- محافظات

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، القبض على طبيب بتهمة تجارة المخدرات وآخرين أحدهما بكتابة عبارات تهديد على جدار منزل والآخر عبارات مسيئة على جدار مسجد، وكذلك اعتقال متورط بمشاجرة تطورت إلى حرق كافتريا، ومتهم خامس بالابتزاز، في عمليات منفصلة شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات ميسان والديوانية وصلاح الدين.

ففي ميسان، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بإلقاء القبض على طبيب بتهمة تجارة المخدرات في سيطرة علي الغربي شمالي المحافظة، مبيناً أن المتهم كان بحوزته كليوغرام من مادة الكريستال المخدرة.

وأشار المصدر إلى نقل الطبيب إلى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات التحقيقية معه، لافتاً إلى أن المتهم من سكنة العاصمة بغداد وكان قادماً إلى ميسان في عملية نقل المخدرات.

وإلى بغداد، أعلنت شرطة الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، القبض على متهمين اثنين أحدهما بكتابة عبارات تهديد على أحد المنازل، والثاني بكتابة عبارات مسيئة على أحد جدران المساجد ضمن قاطع المسؤولية.

وفي الديوانية، أعلنت شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، القبض على أحد الأشخاص المتورطين في مشاجرة نشبت داخل إحدى الحدائق، والتي تطورت لاحقاً إلى قيامه بإحراق جزء من الكافتريا التي تقع داخل الحديقة.

أما في صلاح الدين، فقد أعلنت قيادة شرطتها القبض على المتهم (ض. ن. أ) بعد ورود إخبار عن تعرض المشتكية (ش. د. ع) لحالة ابتزاز، كما تم ضبط جهاز الهاتف النقال المستخدم في الجريمة.