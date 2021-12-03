بينهم طبيبان وشرطي.. مقتل وإصابة 7 أشخاص بنزاعات دامية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية بمقتل وإصابة 7 أشخاص مساء يوم الجمعة في حوادث نزاعات متفرقة بمحافظة ذي قار والبصرة جنوبي العراق.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "شجارا عائليا وسط مدينة الناصرية تطور إلى إطلاق النار، ما أدى لمقتل شخص يبلغ من العمر 45 عاما على يد شخص يبلغ من العمر 16 عاما"، لافتا إلى أن "الضحية تلقى 10 رصاصات في جسده، ولاذ الجاني بالفرار".

وفي حادث آخر، أفادت المصادر بأن "مسلحين يستقلون عجلة صالون فتحوا نيران اسلحتهم على مواطن قرب سجن الناصرية الإصلاحي واصابوه بـ4 رصاصات في جسده".

وتابعت ان "القوة المكلفة بحماية المنطقة تابعت لاحقت العجلة الصالون واعتقلت شخصين بداخلها واتضح ان الحادث كان نتيجة خلاف سابق بسبب حادث مروري بين الطرفين".

كما أفادت المصادر بأن "شجارا وقع بين عائلتين في منطقة شارع بغداد وسط مدينة الناصرية واستخدمت فيه الاسلحة النارية والبيضاء"، مبينا أن "الشجار سقط فيه 4 جرحى بينهم طبيبان وعنصر امن في قيادة شرطة ذي قار".

واضافت، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجرحى للمشفى التركي لتلقي العلاج اللازم، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي البصرة، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن نزاعا عشائريا بين عشيرتين استخدم فيه الاسلحة الخفيفة اسفر عن مقتل شخص في مدينة البصرة.