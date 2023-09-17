بينهم ضابط مصاب.. اشتباك عنيف مع عصابة مخدرات في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الاحد، بأن قوة امنية دخلت باشتباك مسلح مع عصابة لتجارة المخدرات وسط مدينة النجف مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "كمينا لقوة أمنية مشتركة ضد عصابة مخدرات، تحول لإشتباك مسلح عنيف قرب المدينة المائية وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "الاشتباك المسلح استمر قرابة الساعة الكاملة، وانتهى بإصابة أحد أفراد العصابة، واعتقاله مع 4 آخرين بينهم امرأة، فيما أصيب ضابط القوة الامنية برتبة رائد بالاشتباك المسلح برصاصة في جسده، حيث تم نقله لاحقاً للمشفى لغرض تلقي العلاج ".

وأشار المصدر إلى أن "القوة الامنية تمكنت من العثور على كميات كبيرة من الكريستال وادوات التعاطي بحوزة أفراد العصابة المعتقلة، وتمت مصادرتها ".