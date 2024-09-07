بينهم ضابط في مخابرات صدام .. كشف هوية القتلى الإرهابيين الثلاثة بضربة في ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، عن هوية الارهابيين الثلاثة الذي تم قتلهم في ضربة جوية استهدفتهم في محافظة ديالى.

وأوضح المصدر إن القتلى هم كل من: الإرهابي ثامر ابراهيم المكنى "ابو عماد" ضابط في جهاز المخابرات سابقاً ويسكن ناحية العظيم في ديالى، والارهابي امير اللباخ من سكنة مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، والارهابي شاهين رفعت المكنى "ابو فارس".

وأفادت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق من اليوم السبت، بأن الضربة التي شنتها المقاتلات العراقية الـF16 أمس الجمعة والتي استهدفت موقعا لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى أسفرت عن مقتل ثلاثة ارهابيين.