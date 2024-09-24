بينهم ضابط كبير.. اعتقال 3 مهربيّ آثار يستقلون سيارة مسروقة وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على ثلاثة من مهربيّ الآثار يستقلون سيارة مسروقة بينهم ضابط عسكري برتبة رفيعة وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية ومن خلال نصب كمين محكم ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بينهم عقيد بالجيش العراقي بتهمة نقل الآثار، وضبطت بحوزتهم تمثال أثري بالقرب من مستشفى الحسين العسكري في منطقة الكرادة وسط بغداد".

وأضاف أنه "تم ضبط سيارتين بحوزتهم إحداهما مسروقة، وجرى نقلهم إلى مركز أمني للتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء".