بينهم ضابط رفيع.. ارتفاع حصيلة انفجار ديالى إلى 8 جرحى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة إلى ثمانية مصابين من القوات الأمنية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "انفجار العبوة الناسفة الذي وقع في بساتين الرعاية قرب ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة أدى إلى إصابة ثمانية عناصر من القوات الأمنية".

وأضاف المصدر، أن "من بين المصابين ضابطين أحدهما برتبة عميد".

وكان مصدر أمني في محافظة ديالى، أفاد في وقت سابق من اليوم، بإصابة 5 عناصر من الشرطة والرد السريع بينهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة في أطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وتشهد ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة حوادث وهجمات أمنية مستمرة بسبب وجود بؤر للجماعات المسلحة في بساتينها وقراها الزراعية