بينهم ضابط.. اعتقال 3 أطباء وصيدلاني إثر إطلاقهم النار وسط بغداد

شفق نيوز- بغداد

ألقت قوة أمنية في بغداد، يوم الجمعة، القبض على ثلاثة أطباء وصيدلاني، أحدهم ضابط برتبة نقيب، على خلفية قيامهم بإطلاق النار من أسلحة غير مرخصة في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت تفيد بوجود مركبة نوع (برادو) سوداء اللون وبداخلها أربعة أشخاص يقومون بإطلاق النار في الهواء بالقرب من ساحة كهرمانة في منطقة الكرادة وسط بغداد، فتحركت مفارز الشرطة بشكل فوري باتجاه الموقع".