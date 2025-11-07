بينهم ضابط.. اعتقال 3 أطباء وصيدلاني إثر إطلاقهم النار وسط بغداد
ألقت قوة أمنية في بغداد، يوم الجمعة، القبض على ثلاثة أطباء وصيدلاني، أحدهم ضابط برتبة نقيب، على خلفية قيامهم بإطلاق النار من أسلحة غير مرخصة في منطقة الكرادة وسط العاصمة.
وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت تفيد بوجود مركبة نوع (برادو) سوداء اللون وبداخلها أربعة أشخاص يقومون بإطلاق النار في الهواء بالقرب من ساحة كهرمانة في منطقة الكرادة وسط بغداد، فتحركت مفارز الشرطة بشكل فوري باتجاه الموقع".
وأضاف "بعد الملاحقة تم إيقاف العجلة ضمن قاطع الكرادة والقبض على المتهمين"، مبيناً أن ثلاثة من المتهمين أطباء أسنان وأحدهم ضابط برتبة نقيب في وزارة الدفاع، والرابع صيدلاني. وأوضح المصدر، أن اثنين من المتهمين كانا يحملان سلاحين نوع، "HS وأبونك"، غير مرخّصين استخدماهما في إطلاق النار، مؤكداً سحب الأسلحة وتسليم المتهمين إلى مركز شرطة السعدون وفتح تحقيق رسمي بالحادثة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف "بعد الملاحقة تم إيقاف العجلة ضمن قاطع الكرادة والقبض على المتهمين"، مبيناً أن ثلاثة من المتهمين أطباء أسنان وأحدهم ضابط برتبة نقيب في وزارة الدفاع، والرابع صيدلاني.
وأوضح المصدر، أن اثنين من المتهمين كانا يحملان سلاحين نوع، "HS وأبونك"، غير مرخّصين استخدماهما في إطلاق النار، مؤكداً سحب الأسلحة وتسليم المتهمين إلى مركز شرطة السعدون وفتح تحقيق رسمي بالحادثة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.