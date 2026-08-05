بينهم ضابطان.. توقيف أربعة منتسبين بشرطة النجف بتهمة "هتك عرض" فتاة داخل مركز أمني

شفق نيوز - النجف

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتوقيف أربعة منتسبين في شرطة محافظة النجف على ذمة التحقيق، بينهم ضابطان، بتهمة التناوب على "هتك عرض" فتاة (حدث) تبلغ من العمر 15 عاماً بـ"الإكراه" داخل أحد مراكز الشرطة، بعدما لجأت إليهم هرباً من ذويها بسبب خلافات اجتماعية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن أحد المنتسبين الموقوفين اعترف خلال التحقيقات الأولية بارتكاب الجريمة برفقة زملائه داخل مركز الشرطة.

وكان مصدر أمني قد كشف في وقت سابق عن توقيف أحد منتسبي مديرية مرور النجف على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة، مبيناً أن المتهم أُوقف بقرار قضائي إثر شكوى تقدمت بها المجني عليها، فيما ادعى المنتسب خلال التحقيقات أن العلاقة تمت بالتراضي.

وتعيد هاتان الحادثتان إلى الأذهان واقعة مماثلة شهدتها محافظة الديوانية جنوبي العراق قبل أيام، حيث أمر قاضي التحقيق بتوقيف ضابط وثلاثة عناصر شرطة اتُهموا بالتناوب على اعتداء جنسي بحق إحدى المحتجزات داخل مركز شرطة "النهضة"، فيما وجهت وزارة الداخلية باتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنسوبين.