بينهم سعودي الجنسية.. مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في حوادث متفرقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، ليل الخميس الجمعة بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص، بينهم مواطن سعودي، جراء حوادث متفرقة وقعت في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مواطناً سعودياً لقي مصرعه في حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين محافظتي ذي قار وبغداد، حيث توفي في موقع الحادث على الفور".

وأضاف أن "حادثاً مرورياً آخر أدى إلى إصابة سائق عراقي بعد انقلاب عجلته على الطريق ذاته، وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وتابع المصدر أن "شاباً في العشرينيات من عمره أُصيب بعيار ناري في ساقه اليسرى أثناء عبثه بسلاح داخل منزله في قضاء الشطرة شمالي ذي قار"، مبيناً أن "المصاب كان فاقداً للوعي عند نقله إلى المستشفى، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة".