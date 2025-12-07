بينهم سارقو امرأة مسيحية بعد تكبيلها.. اعتقالات في 3 محافظات

شفق نيوز- ذي قار/ البصرة/ كركوك

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء اليوم الأحد، القبض على متهم ارتكب 13 جريمة سرقة، وعلى عصابة أقدمت على سرقة منزل امرأة مسنة من أبناء الطائفة المسيحية بعد تكبيلها، وكذلك القبض على متهم بحرق صيدلية في محافظات البصرة وذي قار وكركوك.

وذكرت قيادة شرطة محافظة ذي قار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مكتب مكافحة إجرام الناصرية تمكن من إلقاء القبض على المتهم (ك.ص.ع) والذي اعترف بارتكاب 13 جريمة سرقة استهدفت الدراجات النارية".

وفي كركوك، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة أن "قسم مكافحة إجرام كركوك تمكن من القبض على عصابة سرقة أقدمت على سرقة منزل امرأة مسنة من أبناء الطائفة المسيحية بعد تكبيلها ومن ثم الهروب إلى محافظة نينوى".

أما في البصرة، فقد ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز مكافحة الإجرام في البصرة، تمكنت من إلقاء القبض على متهم أضرم النار في صيدلية بعد قيامه بإطلاق النار عليها نتيجة خلاف شخصي"، مبينة أن "عملية القبض تمت بعد أقل من 24 ساعة من وقوع الحادثة".