بينهم "إرهابي" وآخر محكوم بالإعدام.. وفاة نزلاء جدد في أكبر سجون العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر في سجن الناصرية المركزي (الحوت)، يوم الأربعاء، بوفاة ثلاثة نزلاء محكومين بتهمة الإرهاب.

سجن الناصرية المركزي، المعروف أيضا باسم سجن (الحوت)، هو سجن أمني مشدد الحراسة يقع قرب الناصرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، ويعد أكبر سجن عراقي، افتتح عام 2008.

وسجّل سجن "الحوت" منذ بداية العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد النزلاء المتوفين في ظروف غامضة.

يضمّ السجن نحو 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن "أبو غريب"، منذ سنوات.

ووفق تقارير حقوقية، فإن عدد النزلاء في سجن الناصرية (الحوت) يتجاوز ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية، في وقت تشكو فيه منظمات إنسانية من إهمال مزمن في توفير الرعايا الصحية.

وبشأن المتوفين الجدد، أبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "المدان (ح.ع.خ) تولد 1976 محكوم وفق المادة 4 أرهاب، من سكنة العاصمة بغداد، توفي بشكل مفاجئ".

وأضاف أن "المدان (ع.خ.ع) تولد 1974، يسكن بغداد أيضاً، محكوم إعدام، وسبب الوفاة موت مفاجئ"، مشيرا إلى أن "المدان (س.ص.ح) تولد 1988، يسكن محافظة صلاح الدين، ومحكوم مؤبد، كان سبب وفاته (تدرن وفشل كلوي)".

ورغم أن العراق يصنف، أحد أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام إلى جانب السعودية وإيران، إلا أن عام 2021، لم يشهد تنفيذ أحكام إعدام بحق مدانين بتهم الإرهاب، سوى 9 فقط، بحسب مصادر مطلعة.

لكن وزارة العدل العراقية، أكدت في مطلع شباط 2021، أن إجمالي أحكام الإعدام التي صدرت من المحاكم منذ 2015، بلغ نحو ثمانية آلاف حكم، وما نُفذ منها 327 فقط.

وبحسب الدستور العراقي، يتطلب تنفيذ أحكام الإعدام، مصادقة رئيس الجمهورية عليها لتكتسب الصفة القانونية، وتتولى وزارة العدل تنفيذها بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.