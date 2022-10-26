بينهم "إرهابي" فجر صهريجا مفخخا .. اعتقال 6 عناصر من داعش في بغداد

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على ستة إرهابيين في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنه تم القاء القبض على (٦) إرهابيين بينهم قيادات بارزة ضمن تنظيم داعش والذين نفذوا عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين في قاطع اللطيفية ضمن ما تسمى (كتائب التوحيد والجهاد) الارهابية.

وأوضح أنه من خلال الاعترافات الأولية تبين أن أحد الإرهابيين الملقى القبض عليهم شارك باستهداف القوات الأمنية ومقراتها بقذائف الهاون كما شارك في عملية تفجير صهريج مفخخ استهداف عجلات عسكرية تابعة للجيش العراقي .

واشار البيان انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المطلوبين واحالتهم الى الجهات القضائية تمهيدا لمحاكمتهم وتحقيق الجزاء العادل بحقهم.