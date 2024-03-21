بينهم إرهابيون وتاجر مخدرات.. الإطاحة بـ19 شخصاً في 4 محافظات

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الخميس، باعتقال تاجر مخدرات وثلاثة "إرهابيين" و15 متهماً في عمليات متفرقة في اربع محافظات عراقية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية اعتقلت تاجر مخدرات يبلغ من العمر 22 عاماً، بحوزته 2 كغم من مادة الكريستال بعملية نوعية في مدينة خانقين بمحافظة ديالى"، مبيناً أنه "تم نقله الى مركز شرطة للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

في السياق، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض على 3 إرهابيين في قضاء تلعفر وناحية القيارة ومنطقة الناحية حي رزكاري، والذين كانوا يعملون وينتمون إلى تنظيم داعش، إذ تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد إلقاء القبض على (15) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة وآخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة.

وأوضحت القيادة، أنه "ضبط بحوزة البعض منهم كمية مـــن مادة الكريستال المخدرة وأجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى مصادرة سبعة مسدسات مختلفة الانواع مع كمية من العتاد ومخازن فارغة بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات المخالفة للضوابط".