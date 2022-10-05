بينهم إرهابيون.. شرطة ديالى تلقي القبض على 55 مطلوباً للقضاء

شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة محافظة ديالى، يوم الأربعاء، باعتقال 55 مطلوباً بتهم جنائية مختلفة ضمن عمليات امنية طالت ست وحدات إدارية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوات مشتركة من أفواج الطوارئ والشرطة المحلية ومفارز مكافحة المخدرات شنت عمليات خاطفة في أطراف مناطق ابي صيدا، وبعقوبة، وجلولاء، وبني سعد، وبهرز، وخانقين، لملاحقة المطلوبين وتنفيذ المذكرات القضائية".

واكد ان "العمليات أثمرت عن إلقاء القبض على 49 مطلوباً بتهم إرهابية وجنائية، و6 مطلوبين اخرين بتهم المخدرات في بعقوبة وخانقين اعتقلتهم مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، مشيرا الى "إحالة المطلوبين الى الجهات القضائية لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وتنفذ تشكيلات الشرطة عمليات امنية مستمرة شبه يوميا لمطاردة المطلوبين وتنفيذ المذكرات القضائية وبالتنسيق مع الوكالات الاستخبارية.