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بينهم "إرهابيون".. الاطاحة بمتهمين وتجار مخدرات وآثار

Category: أمـن

Date: 2022-02-21T09:58:47+0000
بينهم "إرهابيون".. الاطاحة بمتهمين وتجار مخدرات وآثار

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الإثنين، اعتقال عدد من المتهمين بينهم "إرهابيون" وعصابة للإتجار بالقطع الاثرية،، وتجار مخدرات.

وقال اعلام القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد والوكالات الاستخبارية، تم اعتقال (41) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم أربعة متهمين مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب في مختلف قواطع المسؤولية، في حين أحبطت قواتنا الأمنية جرائم الدكة العشائرية وحالت دون تنفيذها واعتقال (٥) متهمين من مرتكبيها ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم".

واشارت الى "اعتقال متهمين اثنين لقيامهم بجرائم الاتجار بالقطع الاثرية وسبائك تعود الى البنك المركزي العراقي ومحاولة تهريبها بعد نصب كمين محكم لهم في احد مناطق الكرخ جاء ذلك وفق معلومات استخبارية من جهاز الامن الوطني، وخمسة متهمين بتعاطي وتجارة المواد المخدرة ضبط بحوزتهم (250) غم من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطيها، و(23) شخص يحملون جنسيات اجنبية مخالفين لشروط وضوابط مديرية شؤون الإقامة والجنسية، تم اعتقالهم عند محاولتهم دخول العاصمة بغداد في سيطرة الشعب".

ولفتت الى "تسليم جميع المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".

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