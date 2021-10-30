بينهم إرهابيان اثنان.. شرطة نينوى تطيح بمتهمين وتضبط مواد متفجرة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة نينوى، يوم السبت، القبض على عدد من المتهمين، وضبط مجموعة من المواد المتفجرة خلال عمليات امنية نفذت في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب قضائيا وفق المادة ٤ / ١ إرهاب، وكذلك ضبط ست عجلات تحمل مواد مخالفة للتعليمات وممنوعة من الاستيراد".

واضافت، أن "مفارز فوج طوارئ الشرطة الرابع عشر القت القبض متهم مطلوب قضائيا وفق المادة ٤ / ١ إرهاب، بدورها تمكنت مديرية شرطة تلعفر من العثور على كدس للعتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في منطقة حي سعد".

كما وتمكنت مديريات شرطة الحدباء والنمرود وتل عبطة وابي تمام والقيارة، وكذلك مديرية مكافحة الإجرام من القبض على تسعة متهمين بقضايا متنوعة، والعثور على أسلحة، ومواد متفجرة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في قرية الحود التابعة لناحية القيارة جنوب مدينة الموصل، وفقا للبيان.