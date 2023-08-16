بينهم رجل وعشيقته .. القضاء العراقي يصدر حكم الإعدام بحق خمسة مدانين

شفق نيوز/ اصدرت محاكم الجنايات في محافظتي ذي قار والنجف، اليوم الأربعاء، 5 احكاماً بالإعدام بحق 5 مدانين بجرائم مختلفة، بينهم رجل وعشيقته.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت ضد ثلاثة إرهابيين تمت ادانتهم بارتكاب جرائم قتل وترويع للمواطنين في المنطقة الغربية من البلاد"، لافتا إلى ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

واضاف المصدر، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق رجل وعشيقته أقدما على قتل مواطن قرب احد المولات التجارية وسط مدينة النجف مركز المحافظة "، مبينا ان " القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وتعود قضية قتل هذا الشخص والذي هو قريب من الدرجة الأولى للمرأة المدانة إلى نهاية العام الماضي، حيث وقعت الحادثة وسط مدينة النجف.

وفي حينها قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان "شخصاً في الثلاثينات من عمره قتل بسلاح ناري نوع مسدس على يد مجرم سابق قرب گريت مول وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "سبب القتل يعود لقضية شرف"، لافتا إلى أن " قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".