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بينهم حكم .. مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين بحوادث في 3 محافظات عراقية

Category: أمـن

Date: 2022-06-17T10:16:00+0000
بينهم حكم .. مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين بحوادث في 3 محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة تسعة أشخاص بحوادث متفرقة شهدتها محافظات ديالى، وبابل، والديوانية.

وأشارت المصادر لوكالة شفق نيوز، إلى اغتيال شاب في ظروف غامضة وسط قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة من قبل مجهولين فيما فرضت فتحت الاجهزة الأمنية تحقيقا عاجلا لكشف ملابسات الحادث.

هذا ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأُصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة بحادث مروري وقع على الطريق السريع قرب ناحية النيل التابعة لمحافظة بابل، وفقا للمصادر والتي أوضحت بأن هؤلاء الاشخاص هم من اهالي البصرة وكانوا متوجهين الى العاصمة بغداد.

كما نوهت المصادر إلى وفاة الحكم الاتحادي الشاب عبد الرحمن مهدي بحادث سير وقع في قضاء الشامية التابعة لمحافظة الديوانية بعد عودته من مباراة الاتفاق والشامية التي جرت ضمن دوري الفئات العمرية بالمحافظة.

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