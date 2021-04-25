بينهم أجنبي.. مصرع وإصابة 6 اشخاص بحوادث متفرقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، اليوم الأحد، بمصرع وإصابة 6 مواطنين في المحافظة بحوادث مختلفة بينهم أجنبي الجنسية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز"، أن "حادث سير مروع على طريق الدولي السريع غربي الناصرية بين عجلتين نوع (هونداي النترا وشاحنة محملة بالنفط الأبيض) انتهى بمصرع شخصين وإصابة شخصين آخرين بجروح خطرة بينهم مواطن بنغلاديشي الجنسية"، لافتا إلى أن "المقصرين بالحادث تم اعتقالهم، وهم قيد التحقيق في الوقت الحالي ".

وبين المصدر، أن" الحادث الثاني وقع في شمال مدينة الناصرية في قضاء الرفاعي في قرية الفشاخ، حيث أقدم صاحب عجلة نوع (كيا) على دهس صاحب دراجة مما أدى لوفاته على الفور، حيث اعتقل بوقت لاحق صاحب العجلة، بعد شكوى من ذوي المجني عليه".

وتوفي شاب (طالب مدرسة) يبلغ 17 عاما داخل احد بساتين قضاء الاصلاح شرقي محافظة ذي قار، بصعقة كهربائية من ماطور ماء كان يسقي به مزروعات البستان.