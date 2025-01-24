بينهم أجنبي.. ضبط متهمين بنوا "معاملَ" على مسار أنبوب نفطي في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت شرطة الطاقة في محافظة البصرة، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 5 متهمين بينهم أجنبي الجنسية، لتجاوزهم على المحرمات النفطية في المحافظة.

وقالت شرطة الطاقة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء الثامن وبالتنسيق مع استخبارات شرطة الطاقة ألقت القبض على (5) متهمين بينهم أجنبي الجنسية تجاوزوا على المحرمات النفطية عبر بناء معامل غير مجازة على مسار أنبوب نفط (حلفاية - طوبة) في محافظة البصرة".

ولفتت إلى أن "المتهمين تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات بحقهم وتحويلهم إلى قاضي التحقيق".