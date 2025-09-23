بينهم جماعة "القربان" وإرهابيون.. صيد ثمين بقبضة الأمن العراقي

شفق نيوز- محافظات

اعتقلت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني، يوم الثلاثاء، 6 اشخاص ينتمون لجماعة القربان المنحرفة بقضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، ان "المعتقلين بينهم 5 أشخاص أخوة واقرباء، وتم اعتقالهم وفق مذكرات قبض صادرة وفق احكام المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وفي صلاح الدين، اقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال 12 مطلوباً للقضاء بتهم وقضايا جنائية مختلفة، وذلك خلال عمليات أمنية نفذت في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأخبر مصدر مسؤول في شرطة صلاح الدين، الوكالة، بأن "المعتقلين جرى ضبطهم وفق مذكرات قبض صادرة من القضاء، ضمن حملات مكثفة تهدف إلى ملاحقة المطلوبين وإنهاء ظواهر الجريمة المنظمة في المحافظة".

وبحسب المصدر، فإن "الأجهزة الأمنية مستمرة في إجراءاتها الوقائية من خلال نصب السيطرات في مداخل المدن ومخارجها، فضلاً عن تنفيذ عمليات دهم وتفتيش أسهمت في ضبط عدد من المتهمين وتسليمهم إلى القضاء".

وفي نينوى وكركوك، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عمليات استباقية في جميع قواطع المسؤولية، اسفرت عن القاء القبض على 4 ارهابيين وتفتيش وتدمير عدة مضافات وكهوف في مناطق متفرقة.

ووفق بيان صادر عن الجهاز، ورد للوكالة، فإن القطعات نفذت مجموعة عمليات تفتيش وتطهير واستطلاع في محافظاتي (ديالى وصلاح الدين) دمرت فيها مضافات كهفين ونفق واحد مع تفكيك وتدمير عدد من المواد المعدة للتفجير.