بينهم أجانب .. شرطة ديالى تلقي القبض على 87 مطلوبا خلال 48 ساعة

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة ديالى، القبض على 87 شخصا بينهم جنسيات اجنبية بتهم مختلفة خلال الساعات الـ48 الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارز ودوريات من أقسام شرطة بعقوبة والخالص والمقدادية وقرة تبة وجلولاء والمنصورية وابي صيدا وخانقين وهبهب والعظيم والسلام وقسم مكافحة الاجرام وفوج طوارئ ديالى التاسع ، تمكنت من القاء القبض على(75) مطلوبا، وفق مواد قانونية مختلفة خلال الممارسات الامنية لليومين الماضيين، .

واشار الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وفي السياق نفسه اكدت القيادة، القاء القبض على (12) شخصا اجانب مخالفين لشروط الإقامة.

وذكرت القيادة ان مفارز امنية من جهاز المخابرات ومديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب بالاشتراك مع قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية التابع لشرطة ديالى، في سيطرة الغالبية وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ، تمكنت من القاء القبض على (12) شخصا يحملون الجنسية الاجنبية مخالفين لشروط الدخول والاقامة.

وكشفت القيادة عن افشال مخطط تهريبهم الى العاصمة بغداد وحجز العجلة التي يستقلونها مع سائقها، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم.