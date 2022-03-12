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بينهم ثلاث نساء.. عشرات المتهمين بجرائم المخدرات في قبضة شرطة بابل

Category: أمـن

Date: 2022-03-12T18:18:24+0000
بينهم ثلاث نساء.. عشرات المتهمين بجرائم المخدرات في قبضة شرطة بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت ، القبض على 21 متهماً بينهم 3 نساء بجرائم الإتجار وتعاطي المواد المخدرة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شعب قسم شؤون المخدرات تمكنت خلال ممارسات أمنية منفصلة شملت عدد من مناطق المحافظة ، من إلقاء القبض على (9) متهمين وضبط بحوزتهم (1090 مليجرام) من المخدرات وميزان الكتروني مع أكثر من (20) أداة مختلفة تستعمل للتعاطي بالإضافة الى عدد قليل من الاقراص المخدرة مع خمس الآت جارحة".

من جانب آخر إستطاعت مفارز قسم شرطة ناحية الاسكندرية وشعبتي مخدرات الاسكندرية والمسيب والاستخبارات والأمن الوطني خلال واجب مشترك ضمن قاطع الاسكندرية ، من إلقاء القبض على (10) متهمين وضبط بحوزتهم ما يقارب النصف غرام من مادة الكريستال ميث مع ثلاث امبولات استنشاق وأداة تستعمل للتعاطي ونحو (28) قرصاً مخدراً.

في غضون ذلك ألقت مفارز سيطرتي "الشهيد العقيد سلام شنون"، "حلة - ديوانية"، القبض على مخالفين إثنين عُثر بحوزتهما اثناء التفتيش على كمية قليلة من مادة الكريستال ميث المخدرة مع أداة تستعمل للتعاطي ونحو (٥) أقراص مخدرة.

وأشارت القيادة الى ، أن "المتهمين كافة نقلوا الى مراكز التحقيق المعنية لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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