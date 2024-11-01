بينهم تجار سلاح.. اعتقال 99 مطلوباً في بغداد خلال ساعات

شفق نيوز/ اعتقلت قوات الأمن العراقية، مساء الجمعة، 97 مطلوباً للقضاء، ومسلحين اثنين يستقلان زورقاً في نهر دجلة، ضمن العاصمة بغداد، خلال الساعات 24 الماضية.

وبحسب مصدر أمني تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "معلومات وردت بوجود (زورق) بداخله شخصين عبر من منطقة المنصورية باتجاه العبايجي شمال العاصمة، وبعد تعقبهم من قبل الزوارق النهرية، قام أحدهم برمي سلاح (كلاشنكوف) في النهر، وجرى القبض عليهم وضبط بحوزتهم سلاحين (مسدس)، وتبين لاحقاً أنهما تجار سلاح.

في السياق، نفذت قيادة شرطة بغداد الكرخ، ممارسة أمنية خلال ال24 ساعة الماضية، أسفرت عن إلقاء القبض على 97 مطلوباً للقضاء وفق مذكرات قبض قضائية، ووفق مواد قانونية مختلفة".

وأضافت القيادة في بيان ورد للوكالة، أن "النسبة الأكبر كانت لقسم شرطة الجامعة الذي نفذ 20 امر قبض، وجرى اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم إلى مراكز الشرطة التابعة للقيادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".