بينهم تاجر قطع نقدية أثرية.. إلقاء القبض على 9 مطلوبين في بابل

شفق نيوز- بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 9 مطلوبين في عمليات أمنية منفصلة، مبيّنة أن أحدهم يتاجر بالقطع النقدية الأثرية، وآخر بالمخدّرات، فضلاً عن عدد من المطلوبين بتهم مختلفة.

حيث أعلنت مديرية الجريمة المنظمة في المحافظة بابل إحباط نشاط إجرامي للإتجار بالقطع النقدية الأثرية وإلقاء القبض على متهم متلبساً.

وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان لها ورد وكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومؤكدة وردت من مصادر مديرية الجريمة المنظمة في المحافظة تفيد بوجود نشاط إجرامي منظّم لأحد الأشخاص يمارس المتاجرة غير المشروعة بالقطع النقدية الأثرية".

وأشارت إلى استحصال الموافقات القضائية الأصولية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، على الفور، وتنفيذ جهد استخباري وتحقيقي متكامل شمل جمع المعلومات، وتدقيقها، وتحليل الأدلة والقرائن المادية والفنية، ما أسفر عن تأكيد التهمة وثبوت أركان الجريمة.

وبينت أنه تم تنفيذ عملية أمنية نوعية بعد استكمال المتطلبات القانونية، تمثلت بنصب كمين محكم ومدروس في قضاء الحلة – منطقة باب الحسين، جرى خلاله استدراج المتهم من قبل مفرزة مختصة وفق أساليب العمل السري، ليُلقى القبض عليه بالجرم المشهود وفي حالة تلبس تام.

وأوضحت قيادة الشرطة أن المتهم من مواليد 1978، ويسكن محافظة البصرة، حيث ضُبط بحوزته تسع قطع نقدية معدنية يُشتبه كونها قطعاً أثرية أو تراثية، تم التحفظ عليها أصولياً لغرض الفحص الفني من الجهات المختصة، وفقاً لما جاء في البيان ذاته.

وأكدت القيادة في بيانها، تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم مع المضبوطات إلى مديرية الجريمة المنظمة في بابل، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإكمال التحقيق وفق السياقات المعتمدة، تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون.

وفي عملية منفصلة، ألقت قيادة شرطة بابل القبض على متهم متلبس بحيازة مواد مخدّرة وهو من سكنة البصرة أيضاً.

وقالت القيادة في بيان آخر لها، إنها نفذت من خلال سيطرة العقيد سلام شنون، عملية توقيف متهم متلبس بالجرم المشهود، من مواليد 1995، كاسب من محافظة البصرة، يقود عجلة أجرة نوع "كوستر" برقم تسجيل سليمانية.

وأوضحت أنها ضبطت بحوزته أمبولة ملوثة بمادة الكريستال المخدرة، وجرى تسليمه مباشرة إلى مديرية مكافحة المخدرات ببابل لاستكمال التحقيق وفق الأصول القانونية، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة.

وعلى صعيد ذي صلة، نفذت قيادة الشرطة ممارسة أمنية واسعة ضمن قاطع المسؤولية في مدينة الحلة أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوبين وفرض غرامات مرورية.

وأسفرت نتائج الممارسة عن إلقاء القبض على سبعة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بعد تدقيق أسمائهم أصولياً عبر القواعد البيانية المعتمدة، إضافة إلى فرض غرامات مرورية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وقال بيان للقيادة، إنها "نفذت ممارسة أمنية ميدانية شاملة ضمن قاطع المسؤولية في قصبة مدينة الحلة، وباشتراك مفارز من الأفواج الأمنية، والأجهزة الأمنية والاستخبارية، ومديرية المرور، والنجدة، وقسم مكافحة الإجرام، ضمن إطار الخطط الأمنية الاستباقية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحد من الجرائم والحوادث بمختلف أنواعها".

وجرت الممارسة وفق تخطيط أمني دقيق اعتمد على تحليل الموقف الأمني وتحديد مناطق التأثير، حيث تم نصب سيطرات اعتراضية مفاجئة في مواقع جرى اختيارها وفق ضرورات أمنية خاصة، ونُفذت العملية بعد منتصف الليل واستمرت حتى بزوغ الفجر، بما يحقق عنصر المباغتة ورفع مستوى السيطرة، كما جاء في البيان.