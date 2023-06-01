بينهم بنغالي.. تفاصيل جديدة عن مداهمة شركة مقاولات سعت للإطاحة بمحافظة عراقية

شفق نيوز / كشف مصدر أمني، يوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمداهمة قوات الأمن العراقية إحدى شركات المقاولات وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، كانت تعمل على تأجيج الوضع في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن ألقت القبض على أشخاص داخل مجمع (تينا) السكني وسط مدينة الناصرية، وكانوا يجهزون ملصقات (بوسترات) مكتوب عليها إقالة المحافظ والحكومة المحلية".

وأضاف أن "بعد استحصال موافقة القاضي بمداهمة المنزل وهو عبارة عن شركة (أهل المدينة) للمقاولات العامة، وتم إلقاء القبض على كل من (ن.ص.ك) تولد 1985 كاسب يسكن مجمع (تينا)، إضافة إلى (ا.ك.م) تولد 1981 بنغالي الجنسية".

وأوضح المصدر، أن "داخل المنزل، تم ضبط (بوسترات) مضمونها إقالة المحافظ، و(إرحل يا فاسد)، فضلاً عن سبعة أختام عائدة للشركة، و12 لوحة مرورية لعجلات مزيفة، ولابتوب نوع (hp) وجهاز (DVR)".

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس داهمت قوة أمنية من الاستخبارات والأمن الوطني داهمت إحدى شركات المقاولات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وعثرت بداخلها على منشورات وبوسترات تهدف لتأجيج الوضع في المحافظة، إضافة إلى أرقام عجلات مزيفة.