بينهم باكستاني.. اعتقال عصابة خطف واتجار بالبشر بعملية خاصة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإعتقال عصابة متخصصة بعمليات الخطف والاتجار بالبشر، خلال عملية خاصة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عملية الاعتقال جاءت بعد أن نفذت قوة أمنية عملية دهم في إحدى العمارات السكنية ضمن منطقة السيدية، حيث ألقت القبض على خمسة أشخاص، بينهم فتاة من مواليد 2007، وأحدهم يحمل الجنسية الباكستانية، بينما الآخرون عراقيون.

وأضاف أنه تم خلال العملية تحرير فتاة أخرى من مواليد 2006 كانت محتجزة داخل الشقة التي تمت مداهمتها، كما ضبطت القوة الأمنية سلاحًا من نوع بندقية وثلاث رمانات هجومية، تم استدعاء خبراء المتفجرات لاتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة لضمان سلامة الموقع.