بينهم ايراني الجنسية..  اعتقال تجار مخدرات ومحاولات انتحار جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الإثنين، بأن قوة امنية اعتقلت عددا من تجار المخدرات وسط المحافظة، فيما سجلت محاولتي انتحار فاشلتين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بينهم شخص ايراني الجنسية وكانت بحوزتهم كمية من المخدرات، وعدد من امبولات التعاطي".

وأضاف المصدر، ان " قوة امنية أخرى وعند خروجها لرفع التجاوزات على الحصة المائية في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار عثرت على رمانة هجومية مصرية الصنع عدد 4 على حافة نهر الغراف و تم رفعها من قبل القوة ".

ولفت المصدر، إلى ان "القوات الامنية سجلت محاولتي انتحار فاشلتين احدهما لشاب عمره 17 عاماً كان ينوي رمي نفسه في نهر الفرات، بينما الثاني لشاب عشريني احرق نفسه بمادة البنزين لاسباب مجهولة ".