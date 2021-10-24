بينهم امرأتان.. مقتل وإصابة 6 أشخاص بنزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في البصرة، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة ستة اشخاص بنزاع عشائري شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مشاجرة حصلت بين أفراد عشيرة واحدة في ناحية الهوير شمالي البصرة، وتطورت إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين".

وبين أن "من بين القتلى امرأتين، سقطتا جراء اطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة متوسطة"، مشيرا الى ان "قوة أمنية توجهت الى مكان النزاع، ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي، والجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

واضاف انه "تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته والمتورطين به لملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم".

وتشهد مناطق شمال البصرة نزاعات عشائرية تتجدد بين وقت وآخر وعادة ما تسفر عن مقتل وإصابة مدنيين من طرفي النزاع وأحياناً ضحايا ليسوا على صلة بالمشكلة، فضلا عن ما تتسبب به تلك النزاعات من ذعر للمدنيين وخسائر مادية.